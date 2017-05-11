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11.05.2017 08:53 Ученые из Москвы рассказали об опасности самолечения антибиотиками





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Специалисты заявили, что из-за бесконтрольного потребления антимикробных средств, снижается их эффективность. Какие меры можно предпринять, чтобы сохранить здоровье? В Тверском государственном медицинском университете прошла научная конференция, участниками которой стали врачи и студенты.



Антибиотики - лекарственные препараты, которые помогают нам бороться с инфекциями. Одно из величайших открытий 20 века спасло сотни жизней. Но теперь болезнетворные бактерии научились обманывать даже самые сильные препараты.



В этом году в Индии и Америке умерли пациенты, которым не помогло ни одно из лекарств. У них была выявлена супербактерия. Причина ее появления – сам человек. При небольшой температуре, насморке или ОРВИ мы принимаем антибиотики без назначения врача. Это может вызвать токсические и аллергические реакции, дисбактериоз и снижение иммунитета. Таких пациентов, которые занимались самолечением, много в тверских больницах.



Еще один аспект устойчивости микроорганизмов – присутствие антимикробных препаратов в еде. Для профилактики инфекций кур, свиней, пчел кормят антибиотиками. Это необходимо. Другой вопрос - в их избыточном применении. В областной ветлаборатории ежедневно проводятся исследования.



По сравнению с прошлым годом, как выявили специалисты, их применение превышает нормативы.



Химики РАН разрабатывают антибиотики нового поколения. На конференции тверских врачей и студентов медуниверситета познакомили с новым образовательным проектом «Защити себя от инфекций». Он пройдет в 10 городах России. Рассказали о современных методах лечения и напомнили: не нужно бежать каждый раз в аптеку за антибиотиками, когда «приболел». Лучше работать над повышением своего иммунитета.









