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11.05.2017 08:54 В Твери прошла акция, ставшая уже традиционной, - "Рекорд Победы"





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Участники отжимались по числу дней, которые прошли с великого 9 мая 1945 года.



Нужно было отжаться 26 298 раз. Именно столько дней прошло после победного 9 мая 45-ого, именно столько дней страна живет в мире. Инициаторами акции "Рекорд Победы" выступили участники тверского регионального отделения партии "Единая Россия".



Установить победный рекорд мог любой человек, независимо от возраста и физической подготовки, но с желанием внести свой вклад в достижение необычной цифры. В одиночку, даже олимпиец ее бы не осилил. Поэтому все участники акции сделали несколько подходов.



Спортивный азарт охватил и взрослых, и детей. Свою выносливость продемонстрировали больше сотни тверитян. Среди них Кристина Ляшенко - единственная представительница слабого пола.



Единоросы убеждены, акция "Рекорд Победы" помогает приобщиться молодежи к спорту, а также показывает, что подрастающее поколение сегодня достойно своих предков.









