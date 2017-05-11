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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





11.05.2017 08:54 
Пассажиры Приволжской, Уральской и Горьковской железных дорог будет ездить в вагонах производства Тверского вагоностроительного завода

Пассажиры Приволжской, Уральской и Горьковской железных дорог будет ездить в вагонах производства Тверского вагоностроительного завода

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Контракт на производство шестисот двадцати единиц был подписан с Федеральной пассажирской компанией. Их еще предстоит построить. А вот Северный Кавказ свои вагоны уже дождался. Они ждут команды на отправку в пункт назначения.

Более 620 вагонов за 2 года Тверской вагоностроительный завод соберет для Федеральной пассажирской компании. Стоимость контракта составит 29 с половиной миллиардов рублей.

РЖД готово серьезно обновить свой подвижной состав. По контракту Тверской вагоностроительный завод будет собирать одноэтажные и двухэтажные вагоны, первые уже готовы к отправке.

Ждут тверские вагоны и на Северокавказской железной дороге. Бригада проводников уже в Твери в ожидании команды на отправку. Андрей Кочконян почти четверть века работает поездным электромехаником на популярных направлениях Москва-Адлер, Адлер- Казань; помнит времена, когда на вагон было всего три электророзетки и пассажиры к ним в очередь выстраивались. Теперь у каждого будет своя.

Средства на закупку вагонов появились в результате обнуления ставки НДС на дальние пассажирские перевозки. Такая мера господдержки призвана сбалансировать доходы и расходы компаний-перевозчиков и поддержать отрасль транспортного машиностроения.

Заключенный контракт повысит уровень загрузки мощностей предприятия, но Тверской вагоностроительный завод продолжает искать рынки сбыта для своей продукции. ТВЗ планирует побороться за контракт Почты России на производство почтово-багажных вагонов. Есть в планах и подписание международных соглашений.


АРХИВ 


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