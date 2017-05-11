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11.05.2017 08:55 
На сцене Тверского театра-студии "Премьер" стартовал детский городской фестиваль мюзиклов

На сцене Тверского театра-студии Премьер стартовал детский городской фестиваль мюзиклов

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В областной столице он проходит уже в четвертый раз. Весь май зрители смогут наблюдать за волшебным миром сияния детских талантов.

Несколько секунд и на сцене загораются софиты, освещая оригинальные декорации. Юные артисты делают генеральный прогон перед вечерней премьерой. На сцене в школе мюзикла сказка - "Огниво". В главной роли - Владислав Березников. Десятилетнему актеру приходится демонстрировать не только артистические данные, но и хорошо петь. У него несколько сольных партий. Костюм отважного солдата - дело рук мамы и бабушки. Роль Владиславу досталась случайно, признается мальчишка.

Каждой маленькой актрисе хочется сыграть принцессу. А Маргарите Бунчук досталась сложная роль ведьмы.

Помимо ведущих ролей есть в музыкальной постановке и роли второго плана, но Тихомирову Софию это не смущает. Для нее главное - это зрители.

Школа Мюзикла в Твери создана 5 лет назад. Здесь занимаются 4 творческие группы -более 100 человек. И этот фестиваль, к которому ребята готовятся больше полугода своего рода финальный аккорд. Каждая премьера оригинальна. В сказке "Огниво" музыка и большинство либретто написано художественным руководителем Андреем Коряковым.

Весь май зрители смогут наблюдать за волшебным миром сияния детских талантов. Их ждет несколько авторских постановок.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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