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11.05.2017 08:55 На сцене Тверского театра-студии "Премьер" стартовал детский городской фестиваль мюзиклов





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В областной столице он проходит уже в четвертый раз. Весь май зрители смогут наблюдать за волшебным миром сияния детских талантов.



Несколько секунд и на сцене загораются софиты, освещая оригинальные декорации. Юные артисты делают генеральный прогон перед вечерней премьерой. На сцене в школе мюзикла сказка - "Огниво". В главной роли - Владислав Березников. Десятилетнему актеру приходится демонстрировать не только артистические данные, но и хорошо петь. У него несколько сольных партий. Костюм отважного солдата - дело рук мамы и бабушки. Роль Владиславу досталась случайно, признается мальчишка.



Каждой маленькой актрисе хочется сыграть принцессу. А Маргарите Бунчук досталась сложная роль ведьмы.



Помимо ведущих ролей есть в музыкальной постановке и роли второго плана, но Тихомирову Софию это не смущает. Для нее главное - это зрители.



Школа Мюзикла в Твери создана 5 лет назад. Здесь занимаются 4 творческие группы -более 100 человек. И этот фестиваль, к которому ребята готовятся больше полугода своего рода финальный аккорд. Каждая премьера оригинальна. В сказке "Огниво" музыка и большинство либретто написано художественным руководителем Андреем Коряковым.



Весь май зрители смогут наблюдать за волшебным миром сияния детских талантов. Их ждет несколько авторских постановок.









