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12.05.2017 09:01 
На экраны страны вышел новый фильм Валерия Тодоровского "Большой"

На экраны страны вышел новый фильм Валерия Тодоровского Большой

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Это кино о жизни и искусстве, которое никого не оставит равнодушным.

Юля Ольшанская приехала в Москву из Шахтинска, с единственной целью: покорить столицу. Сколько их юных, амбициозных, дерзких, ежегодно рвущихся из маленьких городов и деревень к славе. Режиссер Валерий Тодоровский ставит задачу рассказать об этих судьбах.

Музыкальное оформление фильма "Большой" менялось в процессе съемок. Сначала Тодоровский хотел делать его целиком на музыке Чайковского к балету "Лебединое озеро". Но она поглощала истории героев, и тогда тему судьбы в начале фильма написал Павел Карманов, а бытовые сценки Анна Друбич.

На картине в качестве балетных консультантов и репетиторов работали артисты Большого театра. В абсолютно новом ракурсе предстают прославленные Валентина Теличкина, Александр Домогаров, Алиса Фрейндлих.

Пока фильм "Большой" можно увидеть в кинотеатрах, чуть позже он будет показан как многосерийный телевизионный фильм.


АРХИВ 


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