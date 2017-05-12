







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













12.05.2017 09:02 Высший офицерский состав мигаловского авиаполка сдавали физподготовку





Фото Видео

Военные пробежали спринт, марафон, а также делали упражнения на выносливость и силу. В одном строю: лейтенанты, и полковники, не отстоют от мужчин и женщины. Зачет принимала комиссия из Министерства обороны. Причем, если положенный норматив не выполнить, повышение и премию не получить.



Их привычнее видеть за штурвалом самолета. Сегодня же никакой лётной формы и знаков отличия, только спортивный костюм. Руководящий состав мигаловского авиаполка сдает экзамен на силу, скорость и выносливость. Опровергая расхожее мнение, что начальники, люди чуждые физподготовке .



К турникам, гирям и штанге подходят и рядовые и полковники. Зачет обязательный для всех. За каждый вид участник набирает баллы. Чем они выше, тем выше прибавка к зарплате. Максимальная - до 70 процентов от оклада.



В одном строю - мужчины и женщины. У радиотелеграфиста Татьяны Сергеевой впереди еще немало испытаний, но в российской армии проигрывать не привыкли даже дамы.



Такой экзамен ежегодный. Комиссия Министерства обороны проверяет все воинские подразделения. Уже побывали в Иваново, теперь в Твери. Проверка прошлого года показала, что по физической подготовке минская военно-транспортная дивизия - лучшая среди других воинских объединений ВКС.



Через месяц после подведения итогов смотра будет известно, какой в стране авиаполк самый спортивный. Возможно, им станет тверское соединение.









