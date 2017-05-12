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12.05.2017 09:02 Тверская область готова встретить паломников со всей России в дни празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского





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Торжества пройдут с 8 по 12 июнят на озере Селигер в монастыре Нило-Столобенская пустынь. Подготовку к знаменательной дате обсудили на совещании в Правительстве региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.



Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. Праздничные богослужения в Нило-Столобенской пустыни также пройдут утром и вечером 8, 10 и 11 июня, а также утром 12 июня .



На берегу озера Селигер организуют бесплатное проживание и питание для гостей православного праздника. Паломников доставят до лагеря микроавтобусами от места стоянки автомобилей, расположенной неподалеку, и по воде от речного вокзала в Осташкове.

Гости смогут увидеть прямую видеотрансляцию богослужения, которое проведет Патриарх, молебна и крестного хода. Ключевые события торжеств покажут на экранах, которые установят на Соборной площади обители и рядом с паломническим лагерем.

В эти дни запланирована широкая культурная программа. На берегу Селигера пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского. В рамках форума будет работать дискуссионная площадка, пройдет научная конференция.

На сцене, которую установят рядом с лагерем, 10 июня состоится праздничный концерт «Русские узоры» с участием ведущих коллективов Тверской области. Во время праздника в паломническом лагере и в расположенной рядом с Нило-Столобенской пустынью деревне Светлица будет проходить продажа фермерской продукции, товаров местных производителей, сувениров. Будет работать туристско-информационный центр.

Всем желающим принять участие в торжествах необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской епархии и заполнить анкету.

18 апреля в Тверской области начал работать паломнический центр, созданный для координации туристических групп и потенциальных гостей.



По номеру «горячей линии» центра 8-800-350-28-90 бесплатно можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. «Горячая линия» будет работать с понедельника по пятницу с 11.00 до 16.00.









