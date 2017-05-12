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12.05.2017 09:03 
В Конаковском районе состоялось совещание глав муниципальный образований региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя

В Конаковском районе состоялось совещание глав муниципальный образований региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя

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На повестке дня вопросы транспортной доступности в районах, развитие здравоохранение, исполнение местных бюджетов.

На совещание пригласили руководителей районов и округов, территориально расположенных в центральной части Тверской области. Принимающей стороне - сельскому поселению "Завидово" предоставили возможность продемонстрировать свои показатели. Здесь 5 лет назад сделали ставку на устранение различий между городской и сельской средой.

Повышения эффективности в работе областные власти ждут от каждого муниципалитета. Ведь именно в муниципальных руководителях правительство области видит главную опору и основную силу в развитии Верхневолжья. От глав на местах зависит формирование и реализация региональной политики. Поэтому подобные совещания под председательством губернатора должны войти в практику.

Повестку дня определили сами главы - именно с этими вопросами они чаще всего обращаются в курирующее их министерство по делам территориальных образований. Например, работа транспортных предприятий. В области готовы приобрести новые автобусы для МУПов и сделать ставку на них, так как коммерческих перевозчиков за частую интересуют только выгодные маршруты, а жители глубинки остаются без транспортного сообщения. Говорили на встрече о развитии тверской медицины. Первостепенная задача улучшить демографические показатели. Разъяснили главам необходимость и механизм проведения государственной экспертищы объектов строительства и капитального ремонта. Кстати, на одном из ближайших заседаний правительства губернатор пообещал представить разработанные стандарты ремонта дорог Тверской области.


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