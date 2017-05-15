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15.05.2017 09:36 На 750 тысяч молодых елей стало больше в Верхневолжье





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Участники акции "Всероссийский день посадки леса" разбирают елочки-трехлетки пучками. В каждом - по 100 штук. Заранее для них сделали борозды. Технология посадки проста. Главное - выдержать расстояние между сеянцами. Без линейки не обойтись.



Земля - сырая, поэтому достаточно обычной лопаты. Чтобы не повредить корешок, из ямки выпускают воздух, притаптывая землю. Все тонкости посадки деревьев кадеты 16-ой школы осваивают на ходу.



За полдня работы добровольцы увеличили лесной фонд Верхневолжья на 10 тысяч елей. Ученики специализированных классов осознают важность своей миссии.



Кроме студентов и школьников ко Всероссийской акции присоединились представители всех экологических организаций региона. Центральной площадкой стал участок Оршинского лесничества. Здесь уже провели санитарную вырубку, собрали сухостой.



Погода и состояние почвы дают надежду, что 95% елочек приживется. Наблюдать за их ростом будут специалисты.



Более 2 тысяч добровольцев в регионе в этот день посадили 750 тысяч деревьев, а значит, внесли личный вклад в сохранение природных богатств Верхневолжья - лидера в центральной части России по искусственному лесовосстановлению.









