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15.05.2017 09:37 В Твери для выпускников детских домов и их наставников прошла спортивная акция" Энергия весны"





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Стартовала акция массовой разминкой. Участники , независимо от возраста и комплекции тела зарядились энергией весны. Именно так называется совместный проект благотворительного фонда " Константа" и Министерства образования Тверской области. На территории региона он уже работает 5 лет. Реализует программы помощи воспитанникам и выпускникам детских домов и школ- интернатов, семьям в трудной жизненной ситуации. "Энергия весны" направлена на то, чтобы показать выпускникам детских домов, как строить свою самостоятельную жизнь. Причина, они сами не умеют составлять расписание, не знают, как распорядиться своим свободным временем.



Любая тренировка- это преодоление и усилие над собой, говорит главный тренер по боксу Александр Белобров. Он вместе со своей командой, приехал специально в столицу Верхневолжья, чтобы научить тверских ребят азам использования биомеханики тела.



Спортивные мастер-классы показывают возможность тренировок не только в клубах, но и дома или с друзьями. А кулинарные - позволят юношам и девушкам, которые раньше питались только в столовых, научиться готовить. Эта акция - первая ласточка. В дальнейшем к проекту " Энергия" присоединятся и выпускники детских домов не только Твери, но и региона.









