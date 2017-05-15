Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





15.05.2017 09:37 
В Твери для выпускников детских домов и их наставников прошла спортивная акция" Энергия весны"

В Твери для выпускников детских домов и их наставников прошла спортивная акция Энергия весны

Фото  Видео репортаж Видео
Стартовала акция массовой разминкой. Участники , независимо от возраста и комплекции тела зарядились энергией весны. Именно так называется совместный проект благотворительного фонда " Константа" и Министерства образования Тверской области. На территории региона он уже работает 5 лет. Реализует программы помощи воспитанникам и выпускникам детских домов и школ- интернатов, семьям в трудной жизненной ситуации. "Энергия весны" направлена на то, чтобы показать выпускникам детских домов, как строить свою самостоятельную жизнь. Причина, они сами не умеют составлять расписание, не знают, как распорядиться своим свободным временем.

Любая тренировка- это преодоление и усилие над собой, говорит главный тренер по боксу Александр Белобров. Он вместе со своей командой, приехал специально в столицу Верхневолжья, чтобы научить тверских ребят азам использования биомеханики тела.

Спортивные мастер-классы показывают возможность тренировок не только в клубах, но и дома или с друзьями. А кулинарные - позволят юношам и девушкам, которые раньше питались только в столовых, научиться готовить. Эта акция - первая ласточка. В дальнейшем к проекту " Энергия" присоединятся и выпускники детских домов не только Твери, но и региона.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.