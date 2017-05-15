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15.05.2017 09:38 
В областной столице состоялось открытие художественной выставки "10-я весна, или Когда праздник не грустный..."

В областной столице состоялось открытие художественной выставки 10-я весна, или Когда праздник не грустный...

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На открытие пришли ценители живописи. Здесь представлены картины, которые за последние 4 года преподнесли в дар центру авторы предыдущих выставок. Их посетители еще не видели. Из 23-х работ 7 написаны московскими художниками, основная масса - произведения тверских живописцев. Особая гордость выставки - работа молодой художницы Елены Логуновой, которая экспонируется наравне с полотнами мастеров.

Среди картин, которые представлены на юбилейной выставке, есть и работы трех известных художников Верхневолжья, которых уже нет в живых, - Александра Дубова, Николая Дочкина и Юрия Арбузова. На открытие экспозиции пришли вдовы живописцев. Они хранят память о мужьях и организуют их выставки. Тамара Алексеевна Арбузова помнит творчество мужа до мелочей.

Сегодня центр - одна из крупных выставочных площадок областной столицы. Ежегодно здесь проходит более 30 выставок. 10 лет это не предел, сотрудники центра строят большие планы на будущее.


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