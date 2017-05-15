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15.05.2017 09:39 
В Твери в честь празднования Всемирного Дня медицинской сестры прошло чествование лучших сотрудников

В Твери в честь празднования Всемирного Дня медицинской сестры прошло чествование лучших сотрудников

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Старшая медсестра Елена Щербакова в пульмонологическом отделении 6-ой горбольницы работает 30 лет. Здесь проходят лечение пациенты со всех районов Твери, многие - с тяжелыми диагнозами. Подбодрить и дать надежду на выздоровление Елена Николаевна считает своим долгом.

Поздравить тверских медсестер приехала заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Она не первый раз посещает областной перинатальный центр. Летальность именно в этом учреждении снизилась, отметила замминистра. Но в Тверской области не снижается показатель смертности, в том числе и от сердечно-сосудистых заболеваний.

Особое внимание в регионе уделяют персоналу. Привлечение квалифицированных специалистов и закрепление их на местах- одна их приоритетных задач регионального Правительства. На это направлены программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер"- это компенсации, предоставление жилья врачам на селе.

В день медицинской сестры более 20 человек удостоены государственных и региональных наград. Ольге Яковлевой вручили благодарность от министерства здравоохранения. Признается, приятно, когда труд ценят не только пациенты. Ольга - медицинская сестра поликлиники Кувшиновской ЦРБ , ассистирует хирургу на срочных операциях.

Нагрудный знак "Отличник здравоохранения" вручен и медицинской сестре 6-ой горбольницы Елене Щербаковой. Как признается, это заслуга всего коллектива. От работы которого говорили в своих поздравлениях высокие гости зависит не только общая атмосфера в лечебном учреждении, а также отношение к пациентам.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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