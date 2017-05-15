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15.05.2017 09:40 
Сумоисты из Осташкова Михаил и Светлана Петровы триумфально выступили на чемпионате Европы

Сумоисты из Осташкова Михаил и Светлана Петровы триумфально выступили на чемпионате Европы

Фото  Видео репортаж Видео
В семейном дуэте первой золотые медали чемпионата Европы 2017 завоевала 17- летняя Светлана. Неоднократную чемпионку России, Европы и Мира отличает спортивная ярость и хладнокровие, что позволяет одержать победу даже в последний момент. Показав блестящие результаты и на этот раз, она всецело была поглощена схваткой своего тренера и отца с сильнейшим болгарским борцом.

За всю историю мирового сумо, впервые на европейском пьедестале победителей стояли отец и дочь из России. Благодаря успешному выступлению тверских спортсменов, на чемпионате Европы по борьбе сумо, пять раз исполнялся гимн России и поднимался флаг нашей Родины.


АРХИВ 


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