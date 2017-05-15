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15.05.2017 09:40 На учении отработано практическое взаимодействие по противодействию терроризму





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По сценарию, трое неизвестных лиц на автомобиле совершили наезд на отдыхающих в Горсаду и открыли по ним стрельбу. Скрывшись с места преступления, они под угрозой применения оружия захватили маршрутное такси с пассажирами. При попытке их остановить обстрелян наряд ДПС, один сотрудник погиб. Террористы укрылись в одном из заброшенных зданий в Черногубове с захваченными заложниками.

Руководитель Оперативного штаба принял решение о проведении контртеррористической операции. Предпринятыми мерами бандгруппа уничтожена, заложники освобождены. Ликвидирована угроза жизни, здоровью и имуществу граждан.

В рамках учения региональной группировкой сил и средств отработано практическое взаимодействие по противодействию терроризму.



Напоминаем жителям Тверской области, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их готовности к взаимодействию с органами правопорядка.









