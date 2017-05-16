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16.05.2017 09:08 Самую быструю и ловкую собаку определили на соревнованиях по аджилити – преодолению препятствий на время





Это относительно новый вид спорта, который 4 -ый год развивается в Верхневолжье. Несмотря на это в Твери уже есть свои чемпионы.



Шпитц До на трассе прохождения развивает скорость до 6 м\сек. Рядом, на протяжении всей дистанции, - Анастасия Егорова - чемпионка мира по аджилити в командном зачете. Спортивная пара в этом виде спорта - собака и человек.



Аджилити - это спорт, в котором человек направляет собаку через полосу препятствий. Зачитываются скорость и чистота прохождения трассы. А так как собаки запоминают маршрут с 1го раза, трасса и снаряды постоянно меняются. Бельгийская овчарка Дина очень опытный спортсмен: ей 8 лет, занимается с 4х месяцев, Светлана Андреева довольна своим четвероногим другом.



Перед тем, как собака выйдет на старт, ее хозяин должен найти все ловушки, расставленные на трассе. Для этого спортсменам дается специальное время на репетицию без животных. И только потом, начинается выступление спортивной пары



Отборочных соревнований по аджилити в стране всего 4. И не случайно одно из них уже 4й год проходит в Твери. Участники и судьи отмечают профессиональную организацию, условия и площадки, которые для них предоставляет администрация города. На чемпионат мира по этому виду спорта сильнейшие спортивные пары от России поедут в этом году в Италию.









