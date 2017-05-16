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16.05.2017 09:10 Региональное отделение партии "Единая Россия" продолжает подготовку к предварительному голосованию на выдвижение кандидатов на выборы в Тверскую городскую Думу





Очередные дебаты участников предварительного голосования в минувшие выходные прошли на 10 площадках Твери.



Одна из заявленных тем прошедших дебатов - поддержка социально-незащищённых слоёв населения. На публичной дискуссии свою позицию отстаивали шесть претендентов в кандидаты на выборы в гордуму. Среди них Елена Постнова, победитель Всероссийского конкурса "Женщина -директор года". Незащищённые слои населения являются целевой аудиторией областного Дворца культуры "Пролетарка", который она возглавляет. Особое внимание, по мнению Елены Постновой, необходимо уделять проблемам многодетных семей.



Профессиональная деятельность Сергея Сорокина связана с лечением детей-инвалидов, он аспирант Санкт-Петербургского Центра медико-социальной экспертизы протезирования и реабилитации инвалидов.



Каждый из кандидатов пришёл на дебат-площадку со своей группой поддержки , которая адресовала вопросы оппонентам. Участников открытого диалога спрашивали о том, как дворовые территории освободить от машин и сделать удобными для прогулок мам с колясками, что нужно сделать, чтобы родители могли без проблем получать компенсации за покупки оборудования для детей -инвалидов, почему пандусы делают только при входе в здание, а в самом помещении их нет. Аудитория дебатов значительно расширилась за счёт трансляции их в сети Интернет на сайте "Предварительное голосование", и в социальной сети "Одноклассники". До самого предварительного голосования осталось две недели, оно пройдёт 28 мая.









