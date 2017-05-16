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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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16.05.2017 09:10 
150 лет исполняется Российскому Красному Кресту



 
В Верхневолжье, по ис­то­ричес­ким до­кумен­там, эта добровольческая организация по­явила­сь 82 года назад. Се­год­ня под­разде­ления есть в 32-х рай­онах Тверской об­ласти. Тысячи жителей региона яв­ля­ют­ся во­лон­те­рами Крас­но­го Крес­та.

Колокол - символ Тверского Красного Креста. Помогают больным и одиноким, кормят обездоленных, раздают одежду и продукты сотрудники старейшей в стране благотворительной организации и их добровольные помощники. В регионе их около 6 тысяч.

Отделения "Красного Креста" есть в 32 районах области. Особенно активно работают в Андреаполе и в Бежецке.

Красный Крест в Верхневожье начал свою историю в 35-ом году. Именно в этом здании на Крылова, 28 перед войной и во время Великой Отечественной войны готовили сандружинниц и медсестер.

Дочка - так звали и врачи, и пациенты Тоню Гордееву. Когда началась Великая Отечественная, ей было 16. Военный госпиталь ожидала эвакуация, к Калинину приближался противник. Санитарку не хотели отпускать, хотя полугодовые курсы медсестер, организованные Красным Крестом, окончить не успела. Пришлось сдавать зачеты экстерном.

Донорство - одно из направлений работы Красного Креста. Свыше 5 тысяч жителей Тверской области имеют звание Нина Федоровна Смирнова сдавала кровь до 62 лет, на 2 года дольше, чем могла бы. Начала студенткой, подруги позвали за компанию.

Тверской Красный Крест - один из немногих в стране поддерживает движение санпостов. Школьники осваивают азы санитарно-медицинской подготовки. Кто-то из этих ребят, когда вырастит, возможно, захочет присоединится к движению, которое вот уже 150 лет призвано защищать жизнь и здоровье людей, воспитывать уважение к человеческой личности.


АРХИВ 


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