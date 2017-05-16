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|16.05.2017 09:10
|150 лет исполняется Российскому Красному Кресту
В Верхневолжье, по историческим документам, эта добровольческая организация появилась 82 года назад. Сегодня подразделения есть в 32-х районах Тверской области. Тысячи жителей региона являются волонтерами Красного Креста.
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Колокол - символ Тверского Красного Креста. Помогают больным и одиноким, кормят обездоленных, раздают одежду и продукты сотрудники старейшей в стране благотворительной организации и их добровольные помощники. В регионе их около 6 тысяч.
Отделения "Красного Креста" есть в 32 районах области. Особенно активно работают в Андреаполе и в Бежецке.
Красный Крест в Верхневожье начал свою историю в 35-ом году. Именно в этом здании на Крылова, 28 перед войной и во время Великой Отечественной войны готовили сандружинниц и медсестер.
Дочка - так звали и врачи, и пациенты Тоню Гордееву. Когда началась Великая Отечественная, ей было 16. Военный госпиталь ожидала эвакуация, к Калинину приближался противник. Санитарку не хотели отпускать, хотя полугодовые курсы медсестер, организованные Красным Крестом, окончить не успела. Пришлось сдавать зачеты экстерном.
Донорство - одно из направлений работы Красного Креста. Свыше 5 тысяч жителей Тверской области имеют звание Нина Федоровна Смирнова сдавала кровь до 62 лет, на 2 года дольше, чем могла бы. Начала студенткой, подруги позвали за компанию.
Тверской Красный Крест - один из немногих в стране поддерживает движение санпостов. Школьники осваивают азы санитарно-медицинской подготовки. Кто-то из этих ребят, когда вырастит, возможно, захочет присоединится к движению, которое вот уже 150 лет призвано защищать жизнь и здоровье людей, воспитывать уважение к человеческой личности.
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