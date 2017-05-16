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16.05.2017 09:12 В Твери прошла Всероссийская регата по академической гребли памяти тверского купца Афанасия Никитина





В юбилейных соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 регионов страны. В свое время на регате начинали свой путь в большой спорт много именитых гребцов, чемпионов мира и Олимпийских игр.



Погода участникам в помощь. Солнце и лёгкий ветерок - идеальны для состязания. На 50 -ю Всероссийскую регату по академической гребле памяти тверского купца Афанасия Никитина приехали спортсмены двух возрастных категорий - до 19 и 23 лет. Самой многочисленной, 35 человек , стала сборная команда Тверской области. Уже в первом заезде одиночек по системе раздельного старта, в числе победителей тверской спортсмен.



Регата памяти Афанасия Никитина одна из старейших и авторитетных по академической гребле. В рамках соревнований в разные годы проходили кубок РСФСР, первенство России, этапы кубка России. На этих состязаниях набирались силы и опыта гребцы, имена которых прославили российский спорт. В их числе трёхкратный олимпийский чемпион в академической гребле на лодках одиночках Вячеслав Иванов. Сенсационной была его первая победа на олимпиаде в Мельбурне в 1956 году.



И это не случайность, на следующих двух олимпиадах в Риме и Токио, он тоже был первым.



Многие участники регаты приезжают в Тверь уже не первый раз, соревнования эти традиционные, их знают несколько поколений спортсменов.



Юношеская регата в Твери - это один из этапов подготовки к предстоящим ответственным соревнованиям. Уже в июле и августе состоится первенство России по академической гребле, 2 спортсмена будут представлять наш регион на чемпионате Европы в Германии.









