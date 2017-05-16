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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





16.05.2017 09:13 
75 молодых семей в этом году смогут отпраздновать новоселье



 
Финансовую поддержку на приобретение собственного жилья выделят из бюджетов разных уровней. Сегодня Игорь Руденя вручил первые сертификаты.

Семья Израйлевых уже изучает предложения тверских новостроек, а их старшая дочка Саша мечтает о своей отдельной комнате, тем более, что у будущей первоклашки есть на это весомые аргументы.

Северянка Анна и сибиряк Иван Израйлевы нашли своё семейное счастье в Центре России. Воспитанные в многодетных семьях оба не сомневались, что и у них детей будет много. Сразу после рождения третьей дочки встали в очередь на получение жилищного сертификата, тем более, что квартира родителей для большой и дружной семьи тесновата.

В этом году Израйлевы были пятыми среди других участников от столицы Верхневолжья. Уверенности, что получат сертификат не было, ведь и представители других муниципалитетов стремятся попасть в программу. Но своим решением губернатор увеличил объем финансирования в 2 раза.

75 молодых семей в этом году смогут отпраздновать новоселье. Они представляют 19 муниципальных образований. В их бюджетах заложено более 21 миллиона рублей на софинансирование программы. Почти 10 миллионов выделят из областной казны и более 18 перечислят из федерального бюджета.


АРХИВ 


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