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|17.05.2017 09:07
|Сотрудники госавтоинспекции получили 27 новых автомобилей
Ключи от служебных машин полицейским вручил глава региона Игорь Руденя.
Подразделениям регионального ГИБДД вручили 27 автомобилей. Все они оснащены дополнительным оборудованием: это радиостанция, светодиодные спецсигналы, которые работают в разном режиме освещенности. А также трехкамерный видеорегистратор - обзор впереди, сзади и в салоне автомобиля.
Новые автомобили будут обеспечивать порядок на территориях нескольких муниципалитетов, в том числе и отдаленных. В Ржев уезжает сразу два патрульных автомобиля.
Автомобили получили - батальоны и подразделения дорожно-патрульной службы, которые обслуживают также федеральные трассы. Почти половина машин направится в районные отделы внутренних дел, в первую очередь сельские.
На региональном уровне подобная работа, отметил губернатор, будет продолжена. Как и ремонт дорог, обновление указательных знаков и подключение освещения на опасных участках трасс.
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