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17.05.2017 09:08 Всё больше молодых людей в Верхневолжье предпочитают обычной срочной службе - контрактную





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Около 700 тверичей в прошлом году пополнили ряды Вооруженных Сил России.



Тестирование - один из этапов отбора кандидатов на контрактную службу. По его результатам определяют предрасположенность желающих на предлагаемые должности. Ежедневно в областной пункт приема на контрактную службу обращаются по несколько человек. Григорий Сонин получил военный билет в 2007 году.



В отличие от срочной, служба по контракту обеспечивается внушительным соцпакетом. Также контрактники имеют возможность бесплатно, без вступительных экзаменов поступить на заочное отделение в любой ВУЗ России или средне-специальное учебное заведение, пройти диспансерное обследование. К кандидатам предъявляются несколько требований - это отсутствие судимости, крепкое здоровье.



Среди контрактников наиболее востребованы профессии военных водителей, специалистов связи, техников, медицинских работников. Для многих - это обычный полноценный рабочий день. Рядовой Денис Ларионов уже полгода служит в воинской части в Мигалово. Он старший механик, на двухлетнюю контрактную службу пошел сразу после окончания университета, не отслужив срочную.



Популярность службы по контракту возросла, говорят в военкоматах, если еще в прошлом году желающих были единицы, то только за прошлый договоры заключили более семисот человек. Причина, прежде всего в повышении престижа профессии защитника Отечества. В части приходит новая техника, современные виды вооружения. Право выбора службы в Вооруженных Силах России - срочная или альтернативная- закреплено законодательно. Призывник сам решает служить- 12 месяцев или заключить договор на два года с правом дальнейшего продления. Контракт можно оформить по месту регистрации достаточно обратиться в военкомат.









