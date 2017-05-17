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17.05.2017 09:09 
Тверская велопутешественница Юлия Михайлюк отправляется в очередную, уже 22-ую поездку

Тверская велопутешественница Юлия Михайлюк отправляется в очередную, уже 22-ую поездку

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На этот раз финишной точкой станет Крым, а весь заезд пройдет по маршруту тверского купца Афанасия Никитина.

Перечисление всех населенных пунктов, которые тверская велопутешественница собирается посетить во время своего вояжа, занимает много времени - их несколько десятков. Большинство расположены вдоль Волги - по маршруту тверского купца Афанасия Никитина. Юлия Михайлюк собирается на велосипеде преодолеть почти 13 тысяч километров. Путешествие займет 5 месяцев, вещи велосипедистка берет в дорогу только самые необходимые - непромокаемую одежду и обувь, спальный мешок, из еды - орехи, сухофрукты, шоколад, остальное возьмет в пути. И обязательно фотоаппарат, но сетует - новый, который купила, слишком большой для путешествий.

А это железный конь, который уже прошел техническое обслуживание и почти готов к старту. Механик заменил тормозные колодки, цепь, проверил все переключения и провода. Заменить камеры в случае прокола во время дороги Юлия Михайлюк может самостоятельно. Осталось установить бортовой компьютер и в путь! Преодолевать километры.

В новое путешествие Юлия Михайлюк отправится от памятника Афанасию Никитину в Твери. В городах, где побывает велосипедистка, она посетит достопримечательности, а местным жителям расскажет, откуда начал свой путь известный купец, когда ходил за три моря.


АРХИВ 


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