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17.05.2017 09:09 
За сутки в Тверской области под колесами электропоездов погибли 2 человека

За сутки в Тверской области под колесами электропоездов погибли 2 человека

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В обоих случаях виноваты пешеходы. Они переходили пути в неположенном месте. Взрослые экономят время, сокращая дорогу. А дети используют рельсы в качестве игровой площадки. На них, в преддверие летних каникул обратили внимание сотрудники РЖД. Сегодня в Твери прошел первый урок безопасности.

Оборудованный переход, светофоры, указатели и ограждения вдоль платформы - полный набор мер, обеспечивающих безопасность. Однако пассажиры электропоездов, которые выходят на станции Дорошиха, часто их игнорируют, перебегают пути в нескольких метрах от пешеходного настила.

Лазейку в заборе, как и оправдание своей беспечности находит не только молодежь.

На Октябрьской Железной дороге 1490 железнодорожных переездов. Из них автоматической переездной сигнализацией оборудованы чуть более тысячи - 73%. Железобетонный настил имеют лишь 794, а резинокордовый - лишь 442 переезда.

На железной дороге в этом году травмы получили 22 жителя Тверской области, из них 14 погибли. Основная причина - наезд поезда на пешехода. К примеру, в Твери это чаще всего случается в районе Горбатого моста. Забор вдоль путей - не препятствие для нарушителей. Однако обогнать электричку, а тем более "Сапсан" еще никому не удавалось. Многие забывают, что тормозной путь поезда, идущего даже со скоростью 40 км/час, составляет почти километр. Если взрослые, перебегая железнодорожные пути, экономят время. То дети, зачастую, используют рельсы, как площадку для игр.

Железнодорожники надеются, что полученными знаниями школьники поделятся не только со сверстниками, но и с родителями.


АРХИВ 


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