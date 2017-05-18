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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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18.05.2017 09:38 
Сотрудники Россельхознадзора в Калининском районе нашли участки, которые используются не по назначению



 
Вместо того, чтобы сажать картофель - сдал земли сельхозназначения в аренду. При этом для арендатора не пояснил как можно распоряжаться имуществом. Вот тот и устроил на поле лесопилку и строительную площадку для сбора срубов. А заодно и свалку.

Штраф за подобное нарушение для физических лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических от 400 до 700 тысяч. Так же выдается предписание о приведении земель в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.

По мнению специалистов Управления Россельхознадзора теперь эти земли невозможно использовать по назначению. Кроме того, в пожароопасный период такие свалки создают дополнительную угрозу возгораний.

Предприниматель парирует - поля зарастают кругом, а проверяют почему-то только его. При этом признается, что нарушения есть - обещает все устранить.

Для собственников подобные нарушения - хорошая возможность сэкономить на налогах, считает глава администрации. Если переводить земли из категории сельхозназначения в промышленные, то плата возрастает кратно. Простая математика на примере этого участка площадью 19га. Его собственник сейчас платит земельный налог около 6 000 рублей в год. После переоформления придется перечислять 400 000 рублей.

Эта работа набирает обороты, в этом году планируется обследование более 6 тысяч гектаров земли. Воздействовать стараются не штрафами, а убеждением. Ведь, все собранные с собственников земли деньги идут в бюджет района - т.е. для развития территории, на которой и работают сами селяне. Соблюдать порядок на землях и не превращать их в свалки так же в интересах жителей - случайное возгорание и пожар никого не пощадит - лучше такого не допускать.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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