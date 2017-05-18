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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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18.05.2017 09:39 
Тверские полицейские вместе с налоговой и миграционной службой проверяют квартиры, которые сдают в аренду



 
В этой квартире участникам рейда - а это представители налоговой инспекции, миграционной службы и полиции - пришлось долго выяснять, кто и на каком основании в ней живет. В итоге обнаружилось, что один из гостей из солнечного Таджикистана арендует квартиру, а другой находится у него в гостях.

Проверки проходят по конкретным адресам. На соседей жалуются жители. Зачастую в сдаваемых квартирах проживает несоразмерное количество людей - отсюда постоянный шум. По словам соседки квартиры, где жилплощадь сдается посуточно, Лилии Морозовой из-за этого её ребенок не может ни спокойно спать, ни готовить уроки.

Кроме того, многие собственники жилья не платят налоги. В итоге они имеют приличный доход, а бюджет остается в накладе. По закону, владелец жилья обязан отчитывается за полученную прибыль. Сейчас срок сдачи деклараций уже прошел, но возможность оплатить недоимку можно до 15 июля. Тогда серьезных санкций не будет.

Эти выезды представители контролирующих органов проводят ежемесячно. Только сейчас за рейд побывали в восьми квартирах, а всего с начала 2016 -го года обследовали свыше 90 адресов. Всех нарушителей налогового и миграционного законодательства привлекли к ответственности. Ведь от этого зависит не только степень пополнения бюджета, но и безопасность.


АРХИВ 


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