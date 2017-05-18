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18.05.2017 09:40 На торжества, приуроченные к 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, съедуться тысячи паломников со всей России





На острове Столобный монах-столпник Нил Столобенский провёл в уединении и молитвах 27 лет. В 1594 году здесь была заложена монашеская обитель. Сегодня в главном соборе монастыря — Богоявленском покоятся мощи преподобного, открытые в 1667 году и возвращённые 9 июня 1995 года.



На праздник в честь 350-летия обретения мощей Нила Столобенского ожидают около 10 тысяч гостей. Торжества возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 9 июня он совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на соборной площади. К памятной дате будет приурочен и просветительский форум, а также фестиваль хоров и выступление сводного хора из 500 человек.



С 8 по 12 июня неподалёку от обители будет работать лагерь для паломников с бесплатным проживанием и питанием. Перед поездкой необходимо заранее зарегистрироваться на сайте Тверской епархии. Там же размещена подробная информация о праздничных мероприятиях. Телефон «горячей линии» паломнического центра - 8-800-350-28-90.









