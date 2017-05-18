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18.05.2017 09:40 В Калининском районе появится более 300 новых рабочих мест





Третий по счету складской комплекс компании "ОЗОН" - это хранение, упаковка, сортировка и отправка готовых заказов для потребителей. Его возвели за 9 месяцев- рекордные сроки. Темп строительных работ обусловлен увеличением количества заказов. Только за прошлый год из Твери ушло более пяти с половиной миллионов посылок.



Сейчас в логистическом комплексе трудится порядка 1800 человек. Новая очередь - это перспективные рабочие места для 300 соискателей.



Инвестиции в строительство и оснащение новой очереди составили полтора миллиарда рублей. Компания в Тверскую область пришла в 2008 году, сегодня это логистический центр, который постоянно расширяет производственные мощности и платит налоги в местный бюджет.



В ближайшие два - три года по планам руководства компании на территории промышленной зоны "Боровлево- 2" появится еще один комплекс по хранению, сортировке и обработке заказов.









