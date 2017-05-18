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18.05.2017 09:42 На железнодорожном переезде в Чуприяновке началось строительство автомобильного тоннеля





Протяженность подземного тоннеля почти 29 с половиной метров. На его строительство, по оценкам специалистов, потребуется пять месяцев. Остановить движение по одной из главных железнодорожных артерий страны на этот срок невозможно.



Страховочный пакет - это прочная металлическая решетка, которая устанавливается под рельсы. Она принимает на себя нагрузку движущихся составов, исключая возможность просадки или перекосов железнодорожного пути. Здесь установили два страховочных пакета, каждый длиной 25 метров.



Раньше на таких участках поездам приходилось сбрасывать скорость до 40 километров в час. Здесь курсируют Сапсаны и минимальные ограничения не подойдут. Строителям пришлось внедрять новые технические решения.



Обстановка на этом отрезке путей будет отслеживаться круглосуточно в режиме он-лайн. Запуск системы мониторинга станет финальным пунктом подготовительных работ. Сразу после их завершения здесь приступят к первому этапу строительства - начнут рыть входной котлован.



Стоимость проекта почти 870 миллионов рублей. После окончания строительства тоннеля будет приведена в порядок автомобильная дорога, соединяющая посёлок Чуприяновка с трассой М-10.









