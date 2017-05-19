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19.05.2017 09:03 
Столица Верхневолжья присоединилась к Всероссийскому дню музеев

Столица Верхневолжья присоединилась к Всероссийскому дню музеев

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Уже по традиции, в рамках акции, свои двери для бесплатного посещения распахнули все выставочные залы. В тверском детском музейном центре открылась необычная выставка - "Путешествие ру". Это несколько экспозиций и инсталляций, посвященных тверским путешественникам, в том числе и современным.

Это не камень и даже не тумбочка, а настоящий позвонок кита. Его нашла команда яхты "Апостол Андрей" в одном из путешествий, рассказывает боцман Владимир Киреев.

Специально на открытие выставки приехали многие тверские путешественники, для них странствия не только отдых, но и образ жизни, находками, а также настроением они рады поделиться со всеми посетителями. Капитан яхты "Апостол Андрей" Николай Литау - трижды отправлялся в кругосветное плавание.

Выставка "Путешествие ру"- это несколько инсталяций на которых можно проследить путь тверского купца и мореплавателя Афанасия Никитина в Индию, увидеть в уменьшенной копии галеру времен Екатерины Второй, а также предметы обихода тверских путешественников Макара Ратманова и Всеволода Робовского. Отдельная инсталляция посвящена альпинистам, здесь снаряжение и фотомоменты из походов.

На выставке можно увидеть раковину большого моллюска Тридактны с Соломоновых Островов, его в дар яхтсменам подарили местные жители, также здесь есть действующий компас и спасательный круг с яхты "Явачи"

Посетителей порадует мультимедийная установка. Она позволяет не только примерить наряды времен царской России - это платья и мундиры, также изображение можно отправить своим друзьям или сохранить на память.


АРХИВ 


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