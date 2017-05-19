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19.05.2017 09:04 
В Тверской области продолжаются дни народного творчества "В науке"

В Тверской области продолжаются дни народного творчества В науке

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Студенты ТвГУ побывали в рамешковской средней школе. Для учащихся старших классов они провели уроки физики, химии и географии.

Йод на белом халате за считанные секунды становится невидимым. Студенты химики на простых примерах показывают школьниками, что их наука каждый день может быть полезной в быту. А самые зрелищные опыты - например рукотворный вулкан - придумывались для привлечения внимания учеников постарше. У тех действительно загораются глаза и открываются рты. Такого на уроках им еще не показывали.

Школьники пополняют багаж знаний, а студенты получают бесценный педагогический опыт. Первый этап проекта прошел в Торжке, теперь добрались до Рамешек, а в летний каникулярный период будут работать в лагерях при школах по всей области.

Проект стал возможным благодаря гранту Росмолодежи, его студенты выиграли на форуме "Территория смыслов". Средства расходуются в основном на покупку реактивов и транспорт.


АРХИВ 


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