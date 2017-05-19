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19.05.2017 09:04 
В Лихославле отмечают 400-летие переселения карел на Тверскую землю, которая стала для них родной

В Лихославле отмечают 400-летие переселения карел на Тверскую землю, которая стала для них родной

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Мероприятие откроет праздничная встреча представителей финно-угорских народов. Международная конференция собрала гостей не только из регионов России, приехали гости из-за рубежа.

В Лихославле - в центре Тверской Карелии собрались ученые, студенты, краеведы, общественники из Финлядии, Беларуси, Москвы, Санкт-Петербурга. Поводом для встречи стала юбилейная дата: 400 лет назад карелы обрели новую Родину, переселились в Верхневолжье.

Сейчас каждый четвертый житель Тверской области имеет карельские корни. Как сохранить культуру и язык - основная тема обсуждения участников международной конференции.

В национальных костюмах приехали гости их Карелии. Фибулы и браслеты в национальном костюме - влияние русской культуры. Однако есть и свои особенности.

На конференции представили проект этно-культурного комплекса "Мяммино" в Лихославльском районе. Осваивать территорию начали еще в прошлом году и провели фестиваль карельского пирога "Калитка". Приехали 5 тысяч туристов. В этом августе гостей ожидают в полтора раза больше. В Толмачах поселится также карельский дед мороз - Талви Укко. Все это позволит привлечь в регион, по подсчетам создателей проекта до 33 тысяч туристов в год. Карелы сохранили свою самобытность и тардиции, при этом взаимодействуют с русской культурой.

И хотя резолюцию участники международной конференции примут только 19 мая, в день ее окончания, уже сейчас наметились планы на будущее. Налаживаются более тесные связи с Республикой Карелия. Кроме того, в Беларуси возможно появится карельская автономия.


АРХИВ 


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