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19.05.2017 09:05 В Законодательном Собрании заслушали доклад об итогах работы правительства региона за минувший год





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Свой первый отчет представил депутатам губернатор Игорь Руденя. Речь шла не только об итогах и результатах в таких важных направлениях, как экономика, сельское хозяйство, дорожный ремонт, но и решениях на перспективу.



Примерно полтора часа губернатор отчитывался перед депутатским корпусом о работе регионального правительства в 2016 году. Для Игоря Руденя это первое выступление с подобным отчётом.



По признанию губернатора, главным достижением он считает консолидацию систем управления от муниципальной до областной совместно с Законодательным Собранием. Работа на результат и развитие Верхневолжье объединило все уровни власти.



По объему привлеченных инвестиций Тверская область в прошлом году стала 1-ой в ЦФО и 11-ой в России. Деловые партнеры Верхневолжья реализовали 15 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей, создали 1900 рабочих мест.



10 из 14 Отраслей обрабатывающей промышленности продемонстрировали рост показателей. Самые высокие в транспортном машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, текстильном и швейном производствах. По инициативе регионального правительства принят федеральный закон, устанавливающий нулевую ставку НДС на пассажирские перевозки. Средства, которые в этой связи получит РЖД, будут направлены на увеличение портфеля заказов Тверского вагоностроительного завода.



В 2016 удалось наладить сотрудничество с рядом крупнейших российских компаний и заручиться поддержкой руководителей федерального масштаба в решении возникающих вопросов, в частности проблемы обманутых дольщиков.



При поддержке федерального центра начата работа по приведению областной дорожной сети в нормативное состояние. Среди первооочередных задач улучшение демографических показателей. Именно они являются индикаторами качества жизни населения.



Проблемам здравоохранения особое внимание. Значительная часть отчёта была посвящена именно им. Буквально накануне выступления перед депутатами губернатор согласовал кандидатуру нового руководителя областного Минздрава.



Говоря о кадровой политике Игорь Руденя отметил, что управленцам готов простить многое, но не лень и коррупцию. На помощь силовиков губернатор рассчитывает и в возвращении региональных средств, выведенных за пределы области и даже страны недобросовестными поставщиками коммунальных услуг.



В целом 2016 год показал: Тверская область обладает большим потенциалом, который может реализовать в ближайшей перспективе. Такой вывод позволили сделать ключевые показатели социально-экономического развития, представленные губернатором.









