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22.05.2017 08:55 36 школьников пополнили ряды молодежного отряда «Георгиевский Союз»





Его создали 20 лет назад в честь покровителя русского воинства Георгия Победоносца. В Верхневолжье сейчас действуют несколько таких патриотических объединений. Одно из них в селе Тургиново.



К левому плечу каждого новичка прикладывают меч - символ организации. Приклонив колено, посвященный произносит клятву и целует знамя. В молодежный отряд Георгиевского Союза имени Адмирала Корнилова вступили 36 школьников. Это ребята из Торжка, Старицы и Тургинова. Всем вручены именные удостоверения "Георгиевского Союза".



В этом году к тверскому объединению Геогриевского Союза имени адмирала Корнилова присоединилась Новоямская средняя школа из Старицкого района. Всего 19 учеников с пятого по 10 класс.



В России Георгиевский Союз основан в Санкт-Петербурге 20 лет назад. В честь Святого великомученника Георгия Победоносца и в память о Гергиевских кавалерах, беззаветно защищавших Родину.



В Тверской области первый молодежный отряд георгиевского союза был создан Ассоциацией Тверских Землячеств 14 лет назад на базе Тургиновской средней школы. Сегодня подобные есть в нескольких муниципалитетах Тверской области - в поселке Лесной, Торжке, Старице и Калининском районе. Общее количество георгиевцев более 100 человек.



Выпускниками тверского Георгиевского Союза уже стали десятки школьников. Многим из них участие в патриотическом братстве помогло не только определиться с будущим, а также стать примером для подрастающего поколения.









