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22.05.2017 08:56 Под Тверью на аэродроме "Змеево" прошла военно-спортивная игра "Атака"





Участие в соревнованиях приняли 9 команд. Это школьники и учащиеся колледжей. В программе - стрельба, кроссы и командный бой. Состязание помогает подготовить молодежь к службе в армии.



Стрельба из пневматического оружия, метание гранат на дальность и на точность, спортивная эстафета, разборка оружия и командный бой в Лазертаг - это основные этапы военно-спортивной игры "Атака". Традиционно на подобные соревнования собирают либо школьников, либо студентов ВУЗов. Для средних учебных заведений их раньше не проводили.



Инициатор проведения игры - депутатская группа Тверской городской Думы "Связь поколений". Своими силами оборудовали специальную площадку на территории аэроклуба "Змеево" и теперь дважды в год здесь собираются команды тверских колледжей.



В этом году в игре участвовали 9 команд. На равных с ребятами соревновались студентки Тверского педагогического колледжа. Они заняли 3 место. В личном зачёте капитана команды Надежды Виноградовой два диплома: "за лучший результат по разборке и сборке автомата" и "за волю к победе".



По итогам соревнований лучшей стала команда Тверского химико-технологического колледжа. Ребята уже дважды оказывались в одном шаге от 1 места и вот долгожданная победа.



Кроме того, военно-спортивная игра "Атака" помогает подготовить допризывную молодежь к службе в вооруженных силах России.









