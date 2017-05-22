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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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22.05.2017 08:57 
Сотрудники МЧС круглосуточно следят за состоянием лесным массивов, в том числе и с помощью беспилотников



 
Сейчас в Калининском и в Конаковском районах работают 16 групп от местных администраций и МЧС.

Особый противопожарный режим в Верхневолжье введён с 30 апреля. С этого дня спасатели и муниципальные власти усиленно патрулируют лес. В зоне особого риска - Калининский и Конаковский районы. Здесь с начала года уже горел лес и торфяники, а в майские праздники - сухая трава.

В непроходимые чащобы, куда и квадроциклу не добраться, спасатели запускают беспилотники. С их помощью определяют площадь возгорания и направление огня, сообщают пожарным.

С этого году на службе МЧС - спутник. На снимках из космоса, которые в Твери получают дважды в день, можно увидеть очаги возгорания на всей территории региона и немедленно отреагировать. Спасатели убеждены, что двойное патрулирование с неба и с земли позволит благополучно пережить пожароопасный сезон.

Патрули не только следят за порядком, но и разъясняют жителям области, что жарить шашлык в лесу и жечь траву на дачных участках в пожароопасный сезон запрещено. Кроме того, во всех лесополосах проходит опашка минерализированных полос, убирается мусор и сломанные ветки, которые также могут стать причиной пожара.

Брошенный окурок или непотушенный костер могут стать причиной пожара. Поэтому в лесах будут дежурить спасатели, которые в случае возгораний всегда готовы принять оперативные меры. А нарушителей ждут штрафы - до 400 тысяч рублей. В особых случаях может грозить лишение свободы.


АРХИВ 


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