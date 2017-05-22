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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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22.05.2017 08:57 
На берегу Селигера в дни празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского обустроят палаточный город с улицами



 
А паломнический центр при Тверской епархии будет работать до 12 июня включительно. Об этом говорили на совещании по подготовке к православному торжеству, которое провел глава региона Игорь Руденя.
Очередное совещание в Правительстве Тверской области было посвящено вопросам подготовки празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского. Основная тема обсуждения - организация паломнического лагеря, где гости смогут бесплатно разместиться с 8 по 12 июня. В городке установят 250 палаток.
В лагере организуют дежурство сотрудников полиции, МЧС, медиков, обустроят отдельную палатку с видеонаблюдением для хранения вещей. Также будут развернуты бесплатные полевые кухни.
Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня совершит божественную литургию и крестный ход. Увидеть все происходящее можно будет на мониторах, установленных на территории монастыря и паломнического лагеря. В эти дни на берегу Селигера также пройдет просветительский форум. Перед поездкой необходимо заранее зарегистрироваться на сайте Тверской епархии. Там же размещена подробная информация о праздничных мероприятиях. Телефон «горячей линии» паломнического центра - 8-800-350-28-90.


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