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22.05.2017 08:58 Более 600 единиц оборудования тверской завод Хитачи в этом году поставит в Нидерланды





Контракт на поставку деталей уже заключен. Экскаваторные стрелы, которые сейчас установлены на европейских машинах, идут с маркировкой Тверская область. Наше предприятие - единственный поставщик этого оборудования в Европу. Тему продолжит наш корреспондент.



На тверском предприятии Хитачи кипит работа. Завод выполняет крупный заказ - линия перешла на двусменный режим работы. Экскаваторные стрелы от тверского предприятия ждут в Нидерландах. В прошлом году голландские заказчики получили первые 320 единиц оборудования. В этом поставят вдвое больше. Причем тверской завод - единственный поставщик такого оборудования в Европу. Свое право "быть лучшим" он доказал, пройдя тестовые испытания. В 2016-ом году качество оценили на 80 баллов - достаточно, но не предел.



Крупный заказ в Нидерландах - это дополнительный заработок и возможность расширения площадей. Планируется хоть и небольшое, но увеличение штата. Производственная линейка стрел, выпускаемых здесь, также продолжает расти - если раньше завод производил только одну модель, то сейчас четыре.



Сейчас тверское предприятие ориентировано на работу под заказ. Здесь надеются на рост покупательского спроса, но и сами не стоят на месте. К примеру, именно тверское предприятие одним из первых откликнулось на тенденцию в освоении северных широт и выпустило экскаватор, способный работать в экстремальных погодных условиях.









