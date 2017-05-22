Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





22.05.2017 08:58 
Более 600 единиц оборудования тверской завод Хитачи в этом году поставит в Нидерланды



 
Контракт на поставку деталей уже заключен. Экскаваторные стрелы, которые сейчас установлены на европейских машинах, идут с маркировкой Тверская область. Наше предприятие - единственный поставщик этого оборудования в Европу. Тему продолжит наш корреспондент.

На тверском предприятии Хитачи кипит работа. Завод выполняет крупный заказ - линия перешла на двусменный режим работы. Экскаваторные стрелы от тверского предприятия ждут в Нидерландах. В прошлом году голландские заказчики получили первые 320 единиц оборудования. В этом поставят вдвое больше. Причем тверской завод - единственный поставщик такого оборудования в Европу. Свое право "быть лучшим" он доказал, пройдя тестовые испытания. В 2016-ом году качество оценили на 80 баллов - достаточно, но не предел.

Крупный заказ в Нидерландах - это дополнительный заработок и возможность расширения площадей. Планируется хоть и небольшое, но увеличение штата. Производственная линейка стрел, выпускаемых здесь, также продолжает расти - если раньше завод производил только одну модель, то сейчас четыре.

Сейчас тверское предприятие ориентировано на работу под заказ. Здесь надеются на рост покупательского спроса, но и сами не стоят на месте. К примеру, именно тверское предприятие одним из первых откликнулось на тенденцию в освоении северных широт и выпустило экскаватор, способный работать в экстремальных погодных условиях.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.