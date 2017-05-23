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23.05.2017 09:33 Козловы всех стран встречались в Твери





Забить козла в домино, прыгнуть через козла, посетить козломаркет, где продаются и раздаются сделанные руками детей козлики, распилить бревно на козлах, узнать кто такой козел отпущения. Все это тверской фестиваль "Козловы всех стран соединяйтесь".



Олег и Максим с гордостью носят фамилию Козловы. На фестиваль попали впервые - все очень нравится. Теперь это их профессиональный праздник, шутит отец.



В почетной книге музея козла могут зарегистрироваться все тверичи и гости нашего города с фамилией Козловы, Козлевичи, Козёл и прочими однокоренными. Здесь уже и граждане других государств Болгарии и Сербии - праздник открыт для всех народов - не случайно он называется дружеским международным.



Самым заметным на празднике стал козел ростом почти 3 метра - он норовил в шутку боднуть тех, кто загрустил и зазывал фотографироваться - от желающих не было отбоя. Завершились торжества историко-приключенческой игрой "Уклонись от зла - ищи козла" и праздничной лотереей.









