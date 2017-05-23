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23.05.2017 09:34 В Твери прошли заключительные дебаты в преддверие предварительного голосования партии "Единая Россия"





С 8 апреля по 20 мая в Твери было проведено 38 дебат-площадок. Всего в качестве участников предварительного голосования заявились 103 кандидата, все условия для выхода в следующий тур выполнили 102. Трансляции проходили в том числе в сети интернет, за ними следили более 4000 пользователей. Главная задача - познакомить жителей с претендентами, понять их программу и стремления.



На заключительных дебатах горячие споры кандидатов. Главные темы: городская среда и благоустройство, проблемы межрайонного транспортного сообщения, противодействие коррупции. Это вопросы, которые у всех на слуху и волнуют каждого без исключения тверича. Работа проходила в режиме вопрос-ответ.



Каждая площадка позволяет выявить новых лидеров, эффективных менеджеров и исполнителей. Партия "Единая Россия" заинтересована в амбициозных и талантливых кандидатах - поэтому в дебатах принимают участие, в том числе и бывшие члены других партий.



Отдать свои голоса тверичи могут 28 мая - в единый день предварительного голосования партии "Единая Россия". Для избирателей будет открыто 53 участка во всех четырех районах города. Уточнить адрес можно на сайте, на страничке "Найди свой участок". Чтобы проголосовать, нужно иметь паспорт.









