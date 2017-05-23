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23.05.2017 09:35 Четвероногие спасатели - гордость тверского МЧС





Таких спасателей школьники еще не видели. На страже порядка вместе с сотрудниками МЧС стоят 6 служебных собак.

Рядом со старшим спасателем Оксаной Лоос уже 3 года верный напарник - овчарка Ранта. Раньше она работала в московском кинологическом питомнике медико-биологического центра, как говорят спасатели "нюхала кровь", то есть выявляла онкозаболевания. Переучившись, Ранта стала профессиональным поисковиком. В ее послужном списке уже десятки спасенных жизней.



Бельгийские овчарки породы малинуа - узконаправленные и востребованные специалисты. Поэтому в аварийно-спасательной службе сейчас набирают именно таких собак. Дочка Ранты - Дерика специализируется на минно-розыскных работах. Натаскивают разными способами – делают закладку в виде любимой игрушки собаки, либо, используют имитатор наркотического препарата – безвредное вещество, сходное с наркотиком по запаху. Привыкания к нему у животных нет.



А вот молодая овчарка Гелик, между собой спасатели называют его «наш Мерседес», пока новичок, но силы у пса уже достаточно. Тем более, он пока единственный лохматый подопечный, который ищет тела погибших.



За последние три месяца четвероногие спасатели помогли обследовать 7 подозрительных объектов. Кроме собак в этот день школьникам показали и другую работу спасателей. На глазах у детей разворачивается аварийно-спасательный комплекс. В работе и гидравлический инструмент, и бензорезы.



Несмотря на плотный график работы, одной из важных задач аварийно-спасательной службы остаются беседы с детьми. В преддверии летних каникул. В МЧС обещают провести еще несколько открытых уроков.









