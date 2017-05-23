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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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23.05.2017 09:36 
Вместе с началом посадочного сезона, участились жалобы садоводов на недобросовестность продавцов



 
Отсутствие документов, удостоверяющих сортовую принадлежность и отсутствие болезней - таковы основные нарушения, которые представители Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям выявили на стихийном рынке у Речного вокзала. В Твери это одно из самых популярных у дачников и горожан мест, где сейчас торгуют рассадой и саженцами. Его проверяют регулярно. И каждый раз находятся те, кто торгует растениями на свой страх и риск.

При покупке растений инспекторы Россельхознадзора советуют не стесняться спрашивать у продавцов происхождение растений, смотреть на этикетке срок хранения, название фирмы-производителя, требовать сортовой сертификат и сертификат качества. Если саженцы завезены из другого региона, то у них должно быть еще и заключение карантинной экспертизы, которая указывает на отсутствие болезней. Есть и народные способы проверить, приживется ли растение на участке.

Сейчас основная масса жалоб в региональное Управление Россельхознадзора поступает на то, что жители купили не то, что хотели - вместо плодовых культур им подсунули саженцы ив, тополей, осин. Поскольку, неспециалисту отличить это практически невозможно, то при покупке саженцев инспекторы советуют, в первую очередь, уточнить районирование растения, то есть приспособленность к условиям нашего региона, Проверить это можно заранее в Интернете на сайте федерального государственного учреждения "Госсорткомиссия".

В ходе этого рейда протоколы составили на четырех нарушителей. А всего с начала года более 60-ти продавцов и индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности. Эту работу специалисты Россельхознадзора планируют проводить до конца дачного сезона.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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