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24.05.2017 09:04 
В Тверской области наступает пик весенней аллергии

В Тверской области наступает пик весенней аллергии

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По данным медиков, ежегодно число аллергиков в России возрастает на 20%. Уже сегодня в больницы Верхневолжья с симптомами этого заболевания обращаются в три раза больше пациентов.

Павел Магунов попал с призывного пункта в областную больницу для уточнения диагноза. В армию берут с аллергией. С сезонной - возможна отсрочка.

Павел - аллергик с детства. Признается, если бы лечился систематически, заболевание переносилось бы легче. Склонность к аллергии передается по наследству. Может проявиться в любом возрасте. Симптомы сходны с простудой: насморк, кашель, коньюктевит. Только пробы способны прояснить ситуацию. Аллергены вводятся под кожу.

Каждый случай - индивидуальный, как и его лечение. Пройти курс самостоятельно, значит, усугубить проблему. Поиск универсальных препаратов - иллюзия. Поэтому обращение к врачу обязательно.
Весной очередь в кабинет врача-аллерголога-иммунолога Ксении Абрамовой увеличивается в 3 раза именно за счет пациентов с симптомами весеннего поллиноза или пыльцевой аллергии. Ее возбудители - сотня растений. В Тверской области основной аллерген - это береза.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения аллергия станет главной проблемой в будущем. Ежегодно в России число аллергиков увеличивается на 20%. Не менее 5% населения в Тверском регионе страдают от весеннего обострения. Если избавиться от аллергии не получается, полностью излечить аллергию нельзя, а вот контролировать ее можно и нужно.

Снизить степень проявления поллиноза можно с помощью лекарств. Впрочем, принимать их придется не долго - лишь во время цветения растений -аллергенов.


АРХИВ 


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