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24.05.2017 09:05 
В областной столице появится живой герб Твери

В областной столице появится живой герб Твери

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Цветоводы "Зеленстроя" приступили в Твери к озеленению клумбы, которая разместиться на склоне берега Волги на набережной Степана Разина. Уже несколько лет здесь располагается цветник, оформленный под герб города Твери.

Площадь цветника 73 квадратных метра, его дизайн продуман и разработан сотрудниками Зеленстроя. С февраля месяца в специальных кассетах здесь выращивали так называемые "однолетники". Для живого цветочного ковра в виде герба Твери отобрали бегонию, бархатцы и цинерарию, всего около 7ми тысяч растений.

На склоне берега работа цветоводов усложняется сползанием грунта. Поэтому они увеличивают плотность посадки: до 90 растений на м2. На оформление такого цветника уходит несколько дней. 2 недели растениям требуется на акклиматизацию, а потом живой герб Твери на правом берегу Волги будет радовать жителей и гостей города яркими красками вплоть до заморозков.


АРХИВ 


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