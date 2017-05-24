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24.05.2017 09:05 Тверские археологи обнаружили фундамент церкви начала 15-го века





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Открытие удалось сделать во время раскопок на территории Желтикова монастыря. Специалисты нашли фрагмент северного Никольского предела и алтарную часть Успенского собора. Храм был основан в 1394 году, но в начале 20 века полностью разрушен.



Вот так кропотливо с кисточками, линейками и карандашами, археологи обмеряют свою самую значительную находку за последнее время. Фрагменты Успенского собора Желтикова монастыря начала 15 века - белый старицкий известняк с забутовкой . С такими древними постройками, говорят специалисты, работать сложнее всего. В большинстве случаев они рукотворные, а значит перенести на бумагу нужно будет все формы, даже криволинейные. Здесь археологи используют метод триангуляции.



Найденные фрагменты это алтарная часть , северный предел и часть Успенского собора. Южный предел не сохранился совсем, как и могила основателя монастыря святого Арсения. Зато удалось найти много других надгробных плит. Почти на каждой уникальный треугольный орнамент того времени "волчий зуб" и изображение посохов. По словам археологов, здесь хоронили представителей высшего духовенства. Например, на этой сохранилось имя дьяка - Питров Витов ты сын Иевлев.



До сих пор авторы собора неизвестны. Археолог Алексей Салимов предполагает , что это были тверские зодчие, но подходили к работе, как бы сегодня сказали, креативно. Успенский собор Желтикова монастыря был построен в модных традициях Балкан.



Уникальной остается и история Желтикова монастыря. На этом месте было перестроено 3 собора - от деревянного до каменного . Сейчас археологи готовят почву к новым преобразованиям - реконструкции уже 21 века.



Главная задача, которая сегодня стоит перед археологами - понять какого размера был Желтиков монастырь в 15 веке и законсервировать находку. В будущем эта территория войдет как экспонат в структуру уже нового современного собора. А восстановленные размеры возьмут за основу строительства.









