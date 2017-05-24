Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





24.05.2017 09:06 
105 лет исполняется со дня основания старейшей в регионе теплоэлектроцентрали – Тверской ТЭЦ-1

105 лет исполняется со дня основания старейшей в регионе теплоэлектроцентрали – Тверской ТЭЦ-1

Фото  Видео репортаж Видео
Работа здесь не останавливается ни на минуту. Больше века станция обеспечивает теплом почти весь Пролетарский район.

105 лет - возраст внушительный. Но Тверскую ТЭЦ-1 рано списывать со счетов. Электрическая мощность - 11 Мегаватт, тепловая - более 140 гигакаллорий в час. Круглосуточно здесь работает 130 сотрудников, для которых ТЭЦ стала вторым домом.

Создателями ТЭЦ были известные в России меценаты Морозовы. Объединив 5 котельных, в 1912 году, на берегу Тьмаки возвели первую в Твери электростанцию. Предназначалась она для нужд текстильной фабрики. Интересно, что здания построили на сваях из лиственницы. Установили немецкие турбогенераторы и паровые котлы, работавшие на торфе. Для начала ХХ века - это был настоящий технический прорыв. Помнят здесь, как в годы войны спасали оборудование. А спустя десятилетия, предприятие возродилось, проводится модернизация. Мощность увеличилась в 2 раза.

Сейчас на смену старым пришли новые технологии. Многие процессы контролирует автоматика.

Но ключевое звено в энергетике - человек. О любимой профессии рождаются замечательные строки.

В ближайших планах теплоэлектроцентрали - реконструкция главных паропроводов и замена старых бойлеров. Главная цель -улучшить качество отопления и водоснабжения жителей Твери.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.