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24.05.2017 09:06 105 лет исполняется со дня основания старейшей в регионе теплоэлектроцентрали – Тверской ТЭЦ-1





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Работа здесь не останавливается ни на минуту. Больше века станция обеспечивает теплом почти весь Пролетарский район.



105 лет - возраст внушительный. Но Тверскую ТЭЦ-1 рано списывать со счетов. Электрическая мощность - 11 Мегаватт, тепловая - более 140 гигакаллорий в час. Круглосуточно здесь работает 130 сотрудников, для которых ТЭЦ стала вторым домом.



Создателями ТЭЦ были известные в России меценаты Морозовы. Объединив 5 котельных, в 1912 году, на берегу Тьмаки возвели первую в Твери электростанцию. Предназначалась она для нужд текстильной фабрики. Интересно, что здания построили на сваях из лиственницы. Установили немецкие турбогенераторы и паровые котлы, работавшие на торфе. Для начала ХХ века - это был настоящий технический прорыв. Помнят здесь, как в годы войны спасали оборудование. А спустя десятилетия, предприятие возродилось, проводится модернизация. Мощность увеличилась в 2 раза.



Сейчас на смену старым пришли новые технологии. Многие процессы контролирует автоматика.



Но ключевое звено в энергетике - человек. О любимой профессии рождаются замечательные строки.



В ближайших планах теплоэлектроцентрали - реконструкция главных паропроводов и замена старых бойлеров. Главная цель -улучшить качество отопления и водоснабжения жителей Твери.









