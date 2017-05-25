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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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25.05.2017 09:05 
В России вспоминали равноапостольных святых Кирилла и Мефодия и отмечают день славянской письменности и культуры



 
В этот день традиционно проходят многочисленные конференции, посвященные славянским языкам, истории народов, традициям. В Твери торжества начались с крестного хода, а продолжились шествием студентов и преподавателей Тверского государственного университета.

Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей и создателей первого алфавита, ставшего основной письменности для славянских народов, русская православная церковь чествует, начиная с 11 века. В 19-ом утвердила торжество - с литургией и крестным ходом.

В Твери шествие во главе с митрополитом Тверским и Кашинским Виктором в этом году направилось от храма Александра Невского, на привокзальной площади, к памятнику святых Кирилла и Мефодия.

Впрочем, не каждый современный человек сможет прочитать Библию на старославянском. И даже не потому, что в 11-13 веках в алфавите исчезло десять букв.

День славянской письменности и культуры - единственный в России церковно-государственный праздник. Основное событие его светской части - шествие студентов тверских вузов и школ по улицам столицы Верхневолжья. Впервые это случилось 12 лет назад. Начинали филологи. У здания их факультета в 2014 году был установлен памятник братьям-просветителям.

Праздник букв для первоклашек - так этот день, кстати, выходной для всей нации, ассоциируется у болгар. Он особенно дорог, как воспоминания о детстве, и преподавателю Великотырновского университета Лиляны Цоневой.

Болгары не первый год участвуют в торжествах в Твери. Сейчас этот праздник особенно важен. Кирилл и Мефодий создали алфавит, который стал основой для письменности многих славянских народов. Традиционные встречи в Твери еще один способ сделать их ближе.


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