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25.05.2017 09:05 В рамках рабочего визита в Конаковский район полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили среднюю школу в деревне Мокшино





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В сельской школе организовали не только обучение по общеобразовательным предметам. Для учащихся открыт центр искусств и приобретено оборудование для игры в гольф.



Школу в деревне Мокшино для визита полпреда Президента в ЦФО Александра Беглова выбрали не случайно. Основное здание было построено в 1964 году, спустя 20 лет появилась трехэтажная пристройка. После проведенного ремонта учебное заведение выглядит как новое.



92 километра ежедневно проезжает школьный автобус для того, чтобы доставить ребят из отдаленных деревень на уроки и обратно домой. Сейчас здесь 380 учеников, 25 детей посещают пришкольный садик. С каждым годом количество обучающихся растет.



Помимо основного эта школа славится и дополнительным образованием. Открыта секция по вольной борьбе. На базе учебного заведения работает местная школа искусств. Да и близость к курортной зоне наложила свой отпечаток: ребята получили возможность заниматься гольфом на территории построенных рядом отелей. Школа выиграла грант и закупила специальное оборудование для игры. Общаясь с учениками высокие гости отметили, что большинство выпускников видят потенциал в проекте "Завидово" и получив высшее образование готовы вернуться работать на малую Родину.



Игорь Руденя пообещал, что в Тверском регионе продолжится реализация программ по замене окон, ремонту санитарных комнат и школьных спортивных залов, а также реконструкции кровли на образовательных учреждениях. Губернатор отметил, что необходимо сократить сроки модернизации таких объектов.









