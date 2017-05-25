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25.05.2017 09:06 
В Тверской области прошел первый день Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

В Тверской области прошел первый день Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

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Она проводится в год 25-летия Совета безопасности России. В Завидово собрались представители 95 стран. В центре внимания - проблема киберпреступности и транснациональных террористических организаций, совместное противостояние внешним угрозам.

Участников 8-ой международной конференции Совета безопасности встречали хлебом и солью и не только. На площадке форума развернулась выставка товаропроизводителей региона. Тверской хлеб, торжокское золотное шитье, лихославльский натуральный мармелад: все, чем может гордиться Верхневолжье.

Встреча организована на высшем уровне, отметил и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Открывая встречу, он зачитал приветствие Президента Владимира Путина. По словам главы государства, наша страна готова к самому тесному взаимодействию во всех направлениях. В центре внимания глобальная информационная безопасность. Буквально неделю назад 200 тысяч пользователей в 150 странах мира подверглись одновременной компьютерной атаке. В результате, от действий киберпреступников пострадали многие международные компании и государственные структуры.
Еще один вопрос - борьба с терроризмом и транснациональной преступностью. За последние несколько дней теракты произошли в ряде государств. Делегаты обсудили коллективные усилия противодействия новым вызовам и угрозам современности.
Для Тверской области проблема борьбы с преступностью также остается одной из самых важных. В нашем регионе сосредоточены крупнейшие транспортные магистрали.

Подобные встречи под эгидой Совбеза России проводятся ежегодно в одном из городов России. Форум в Завидово оказался самым представительным за всю историю подобных встреч. В этот раз в Верхневолжье приехали делегации из 95 стран и ООН.

Участники и организаторы надеются, что общение будет конструктивным и содержательным. Саммит позволит обменяться ценным профессиональным опытом и наметить новые формы практического сотрудничества.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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