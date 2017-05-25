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25.05.2017 09:06 Банк России выпустил в обращение 25 рублевую монету, посвященную Чемпионату мира по футболу





Спортивное событие состоится в России, в следующем году. Запустить ее в обращение предполагают в ближайшее время.



Памятная монета номиналом 25 рублей по размерам немного больше пятирублевой. Она выполнена из медно-никелевого сплава. На лицевой стороне, под гербом Российской Федерации указан номинал - 25 рублей и год проведения Чемпионата Мира по футболу- 2018-ый. А вот на оборотной, там, где обычно изображается номинал, рельефный логотип спортивного события и соответствующая подпись.



Помимо памятных монет, специально к чемпионату мира по футболу, Банк России в следующем году планирует выпустить памятную купюру номиналом 100 рублей. Данную денежную банкноту, в отличие от предыдущих, планируется изготовить на полимерной основе.









