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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





25.05.2017 09:06 
Банк России выпустил в обращение 25 рублевую монету, посвященную Чемпионату мира по футболу



 
Спортивное событие состоится в России, в следующем году. Запустить ее в обращение предполагают в ближайшее время.

Памятная монета номиналом 25 рублей по размерам немного больше пятирублевой. Она выполнена из медно-никелевого сплава. На лицевой стороне, под гербом Российской Федерации указан номинал - 25 рублей и год проведения Чемпионата Мира по футболу- 2018-ый. А вот на оборотной, там, где обычно изображается номинал, рельефный логотип спортивного события и соответствующая подпись.

Помимо памятных монет, специально к чемпионату мира по футболу, Банк России в следующем году планирует выпустить памятную купюру номиналом 100 рублей. Данную денежную банкноту, в отличие от предыдущих, планируется изготовить на полимерной основе.


АРХИВ 


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