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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





26.05.2017 09:03 
74 года со дня образования отмечает 196-ой Гвардейский военно-транспортный авиационный Минский полк

74 года со дня образования отмечает 196-ой Гвардейский военно-транспортный авиационный Минский полк

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Для личного состава это обычные будни. Те, кто любит небо, признаются, что по-настоящему счастливы за штурвалом самолета. Летчики осваивают новые модификации самолета Ил-76, которые поступили на вооружение и помогают тушить лесные пожары.

Крылатые силачи, транспортные трудяги – так называют самолеты военные летчики. Вес ИЛ-76 с грузом почти 60 тонн. Взлетать может с короткой полосы, причем не только с бетонной, но и с грунтовой. Сергей Стригун 30 лет в авиации. На ощупь знает каждый сантиметр могучего "илюши". За высокие показатели награжден медалью Нестерова.

196-й Авиаполк был сформирован в годы Великой Отечественной войны, носит звание «Гвардейский». За плечами штурманов и летчиков, бортинженеров и радистов сотни часов налета. После того, как Эстония вышла из состава СССР, подразделение было переведено в Тверь. Сейчас авиаполк входит в состав военно-космических сил России, на его вооружении самолеты шести модификаций. Экипажи освоили искусство пилотажа в сложных метеоусловиях.

Сегодня тверские экипажи принимают участие в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Они оказывают поддержку в воздухе там, где по земле не добраться. Самолет Ил-76, оборудованный специальным устройством, за раз может сбросить на очаг возгорания более 40 тонн воды. Торжество по случаю 74-й годовщины полка пройдет в Мигалово 27 мая. А уже этой осенью продемонстрируют свое мастерство на международных соревнованиях «Авиадарстс-2017», которые пройдут в Китае.


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